Cina: disoccupazione urbana al 5 per cento per il terzo mese consecutivo a novembre

- Il tasso di disoccupazione urbana in Cina si è attestato al cinque per cento a novembre per il terzo mese consecutivo. È quanto riferito dal portavoce dell'Ufficio nazionale di statistica (Nbs), Liu Aihua, in una conferenza stampa a Pechino. Da gennaio a novembre, la Cina ha registrato un tasso medio di disoccupazione urbana del 5,2 per cento, 0,4 punti percentuali in meno rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Liu non si è espresso sull'andamento della disoccupazione tra i giovani nella fascia d'età compresa tra i 18 e i 24 anni, che lo scorso luglio ha toccato un record del 21,3 per cento. Dato, questo, che mette in luce la lenta e difficoltosa ripresa post-pandemica e che ha spinto l'Ufficio nazionale di statistica (Nbs) a sospendere la pubblicazione mensile dei dati relativi alla situazione occupazionale dei giovani. La decisione è stata ufficialmente motivata con i "continui cambiamenti" nel panorama economico e con l'esigenza di "aggiornare costantemente" il lavoro statistico.(Cip)