Ucraina: Orban, aprire negoziati "cattiva decisione" ma potremo bloccarla in futuro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La decisione di avviare i negoziati di adesione con l'Ucraina è una "cattiva decisione" e l’Ungheria ha rinunciato al suo diritto di porre il veto solo perché avrà molte occasioni per bloccare questo processo. Lo ha detto il primo ministro ungherese Viktor Orbán nella sua intervista del venerdì mattina all’emittente “Radio Kossuth”. "Una cosa è certa: questa è una decisione sbagliata", ha dichiarato Orban. "Se necessario, il Parlamento ungherese tirerà il freno a mano", ha aggiunto il premier di Budapest. Orbán ha detto di aver passato otto ore per cercare di persuadere gli altri leader dell'Ue a non procedere con la decisione, ma di non essere "riuscito a convincerli". Per questo motivo, ha spiegato il premier, si è deciso per un’uscita dello stesso Orban dalla sala dei lavori per consentire il voto all’unanimità. "La loro argomentazione decisiva è stata che l'Ungheria non ha nulla da perdere, perché i parlamenti nazionali avrebbero avuto l'ultima parola, quindi il Parlamento ungherese potrà votare contro", ha detto il primo ministro. "Ci saranno altre 75 occasioni in cui il Paese potrà fermare tutto questo", ha aggiunto Orban. (Vap)