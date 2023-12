Ue: premier sloveno Golob, mai così uniti sulla questione della Bosnia Erzegovina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea non è mai stata così unita come adesso sulla questione della Bosnia Erzegovina. Lo ha affermato il primo ministro sloveno Robert Golob dopo che il Consiglio dell'Ue ha deciso ieri di avviare i negoziati di adesione con il Paese balcanico, ma non prima che siano soddisfatte determinate condizioni legate a riforme necessarie ancora da attuare. "Ciò ha eliminato gli ostacoli politici e i negoziati potrebbero iniziare già a marzo", ha detto Golob, ripreso dall'agenzia di stampa "Sta". Il premier sloveno ha sottolineato che "tutti i 27 Stati membri hanno sostenuto questa decisione". (Beb)