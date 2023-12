© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia a novembre l'indice dei prezzi al consumo armonizzato secondo le norme europee (Ipch) è arrivato al 3,9 per cento su base annua. Lo riferisce l'Istituto nazionale delle statistiche e degli studi economici (Insee). Nella sua stima di novembre, l'Insee prevedeva il 3,8 per cento. In un mese l'Ipch è calato dello 0,2 per cento. (Frp)