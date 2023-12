Polonia: von der Leyen, 5 miliardi di euro per il Repower Eu entro fine anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue erogherà 5 miliardi di euro alla Polonia in prefinanziamenti entro la fine dell'anno per il capitolo Repower Eu del Pnrr. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in un punto stampa congiunto con il primo ministro polacco, Donald Tusk, a Bruxelles. "Sono lieta di condividere buone notizie sul piano Repower Eu della Polonia. La Commissione sta lavorando per trasferire alla Polonia 5 miliardi di euro in prefinanziamenti entro la fine dell'anno", ha detto. "Questo aiuterà la Polonia a modernizzare i suoi sistemi energetici e gli sforzi di decarbonizzazione. La lotta al cambiamento climatico è la priorità più importante per tutti noi. Abbiamo bisogno che la Polonia sia a bordo", ha concluso von der Leyen. (Beb)