Peste suina: Martinelli (Assosuini), a Pavia gli allevatori hanno dato il massimo ma la malattia c'è ancora

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Apprendiamo da fonti sanitarie che ieri "IZSLER, sezione di PV, ha comunicato la positività per PSA in un cinghiale (conf. IZSLER numero 397461/2023) abbattuto in data 7/12/2023 nel comune di Rocca Susella (PV). Questa è l’occasione per sottolineare che le continue conferme di circolazione virale nell’ambiente selvatico, pur senza creare eccessivi e improduttivi allarmismi, devono far riflettere e consolidare la consapevolezza che la PSA non è sparita con l’estinzione dei focolai negli allevamenti suini". Lo fa sapere in una nota Elio Martinelli, presidente di Assosuini. Questo "a valle di una serie di interventi che, per quanto assolutamente doverosi, hanno causato danni ingenti agli allevatori pavesi. Non possiamo permetterci che ci siano nuovi focolai e le soluzioni sono le stesse che chiediamo da mesi: reti, abbatimenti, e intervento dell'esercito e coinvolgimento dei cacciatori. Il tempo sta scadendo, a breve inizierà la stagione della riproduzione, non possiamo farci trovare, ancora una volta, impreparati!", conclude Martinelli.(Com)