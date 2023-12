Portogallo: oggi e domani i militanti socialisti eleggono successore di Costa, tre candidati in lizza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Circa 60 mila militanti del Partito socialista (Ps) portoghese sceglieranno tra oggi e sabato il successore di Antonio Costa come segretario generale. Il processo elettorale si è aperto con le dimissioni di Antonio Costa da primo ministro il 7 novembre, dopo che è stato reso pubblico che era oggetto di un'inchiesta giudiziaria per presunta corruzione. Sono in corsa per la guida del partito il ministro degli Interni, Jose Luís Carneiro, l'ex ministro delle Infrastrutture del governo Costa, Pedro Nuno Santos e Daniel Adriao, esponente della corrente minoritaria socialista. I primi risultati saranno annunciati nella tarda serata di domani presso la sede nazionale del Ps dal presidente del Comitato organizzativo del Congresso (Coc), Pedro do Carmo. (Spm)