Ue: "Politico", Nehammer "assente" durante voto su 12esimo pacchetto sanzioni contro Russia

- Il cancelliere austriaco Karl Nehammer, che ha tenuto in sospeso la decisione sul dodicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, non era presente nella stanza quando i leader hanno concordato le sanzioni. Lo hanno dichiarato tre fonti diplomatiche europee all’edizione europea del portale web “Politico”. Si è trattato di una coincidenza, hanno detto le fonti, poiché Nehammer aveva lasciato la sala per parlare con la presidente della Commissione Ursula von der Leyen sull'adesione di Romania e Bulgaria all'area Schengen. Un’assenza, quella di Nehammer, che non andrebbe paragonata, quindi, a quella di Viktor Orban durante il voto che ha sbloccato l’apertura dei negoziati di adesione dell’Ucraina all’Ue, che invece era stata precedentemente concordata. (Beb)