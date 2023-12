Legge Bilancio: Calandrini (Fd'I), soddisfatto di lavori in Commissione, lunedì mandato a relatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "All'interno della commissione Bilancio si respira un clima da confronto dialettico importante ma costruttivo. Stiamo lavorando a ritmi serrati e già nella serata di ieri abbiamo approvato i primi due articoli della legge di Bilancio, approfondendo con concretezza gli emendamenti alla manovra". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d'Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. "Continueremo oggi e domani e se necessario anche domenica, per arrivare lunedì a votare il mandato al relatore per far approdare in Aula la legge al massimo nella giornata di mercoledì", conclude.(Com)