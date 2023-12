Polonia: von der Leyen, lavoriamo insieme a riforme indipendenza giudiziaria

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, accoglie con favore l'impegno del neo premier Donald Tusk a lavorare sulle riforme sullo Stato di diritto. A dirlo la stessa von der Leyen, intervenuta in un punto stampa congiunto con Tusk a Bruxelles. "In primo luogo, accolgo con favore il suo impegno a porre lo Stato di diritto in cima all'agenda del suo governo e la sua determinazione ad affrontare tutte le preoccupazioni espresse negli ultimi anni dalla Corte europea e dalla Commissione", ha detto. "Mi rallegro anche del fatto che abbiate preso l'iniziativa di unirvi alla Procura europea", ha poi aggiunto. "In secondo luogo, condividiamo entrambi l'obiettivo di fare progressi sul Next Generation Eu, e sono contenta che finalmente abbiamo ricevuto la prima richiesta di pagamento. Dobbiamo recuperare il tempo perduto", ha continuato von der Leyen. "Mi auguro in particolare di lavorare a stretto contatto per affrontare le tappe fondamentali dell'indipendenza giudiziaria, in modo da poter procedere con il primo pagamento", ha poi affermato rivolgendosi a Tusk. "Dovremo lavorare sodo, ma se le azioni che avete intrapreso finora e che state pianificando oggi, sono fiduciosa che insieme riusciremo a risolvere questi problemi. Per troppo tempo le preoccupazioni sullo Stato di diritto hanno ostacolato la nostra capacità di aiutare il Paese a modernizzare la sua economia e ad attuare la duplice transizione tra il digitale e il digitale", ha concluso. (Beb)