Americhe: Territorio Essequibo, Venezuela e Guyana si impegnano ad evitare uso della forza

- Venezuela e Guyana non minacceranno né faranno uso della forza, direttamente o indirettamente, e si asterranno "nelle parole e nei fatti" dall'intensificare qualsiasi tensione. È quanto deciso dai presidenti, Nicolas Maduro e Irfaan Alì, nel primo incontro tenuto giovedì a San Vicente e Granadinas per discutere il contenzioso legato al Territorio Essequibo. Un tema, si legge nella dichiarazione finale, di cui "continueranno a occuparsi" tanto i due capi di Stato, con mediatori e osservatori internazionali, quanto una commissione mista ministeriale, con l'impegno di fissare un nuovo incontro "entro tre mesi" in Brasile. Le parti hanno peraltro certificato le diverse posizioni sugli strumenti per risolvere la questione della sovranità del Territorio, l'una - la Guyana - richiamandosi alla Corte internazionale di giustizia, l'altra a un accordo del 1966 che getta le basi per una soluzione negoziata tra le parti. (segue) (Vec)