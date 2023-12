Americhe: Territorio Essequibo, Venezuela e Guyana si impegnano ad evitare uso della forza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Venezuela e Guyana si asterranno "nelle parole e nei fatti, dall'intensificare qualsiasi conflitto o disaccordo" legato alla controversia, impegnandosi a "collaborare per evitare incidenti sul terreno". Il tema sarà seguito da una commissione congiunta di ministeri degli Esteri e di tecnici, da insediarsi "immediatamente", e da un gruppo di alto livello di mediatori e osservatori: il primo ministro di San Vicente, nonché presidente di turno della Comunità dei Paesi dell'America latina e dei Caraibi (Celac), Ralph Gonsalves, il primo ministro di Dominica, Roosvelt Skerrit, che è anche presidente pro tempore della Comunità dei Caraibi (Caricom), e il presidente del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva. A questi, in qualità di osservatore, si aggiunge il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres. Entrambi gli Stati decidono quindi di riunirsi nuovamente in Brasile, nei prossimi tre mesi. (segue) (Vec)