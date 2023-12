Singapore: premier Lee parteciperà a vertice commemorativo Giappone-Asean a Tokyo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro di Singapore, Lee Hsien Loong, sarà in visita in Giappone da oggi al 18 dicembre, per prendere parte al vertice commemorativo Giappone-Asean (Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico) in programma a Tokyo nel fine settimana. Lo ha annunciato ieri l’ufficio del primo ministro della città Stato. Il vertice è stato organizzato dal governo giapponese per celebrare il 50mo anniversario delle relazioni di amicizia e cooperazione tra il Giappone e l’Associazione, e servirà a discutere modalità e iniziative per rafforzare ulteriormente i rapporti tra il Paese asiatico e l’organizzazione regionale, e ad ampliare gli ambiti del partenariato di dialogo. Il vertice sarà co-presieduto dal premier giapponese Fumio Kishida e da Joko Widodo, presidente dell’Indonesia, presidente di turno dell’Asean quest’anno. (Fim)