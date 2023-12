Cina: 102 persone hanno riportato fratture ossee dopo incidente in metropolitana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Centodue persone hanno riportato fratture ossee a causa del tamponamento tra due treni della metropolitana avvenuto ieri sera lungo la linea Changping di Pechino. Lo ha fatto sapere la Commissione municipale dei trasporti, precisando che 515 persone sono state trasferite d’urgenza in ospedale per accertamenti. Sinora non è stato registrato alcun decesso, mentre 67 pazienti risultano ancora sotto osservazione. Stando alle indagini preliminari, uno dei convogli non è riuscito a frenare lungo un tratto in pendenza reso particolarmente scivoloso dalle forti nevicate che hanno colpito il Paese da mercoledì scorso. (Cip)