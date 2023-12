Sardegna: 700mila euro dalla tassa di soggiorno per il comune turistico di Pula

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- 667mila euro incassati contro i 750mila previsti, una cifra comunque superiore a quella della stagione 2022 quando nelle casse comunali erano entrati 605mila euro. E' positivo il bilancio dei proventi relativi alla tassa di soggiorno incamerati quest'anno dal Comune di Pula, centro turistico del Cagliaritano. Queste importanti risorse economiche sono state impiegate per la promozione turistica e per migliorare l’esperienza del turista nel territorio. Ecco nel dettaglio come sono state distribuite: 60mila uro per il Parco Archeologico di Nora; 104mila euro per l'organizzazione di manifestazioni turistiche; 69.500 euro per manifestazioni turistiche gestite direttamente dal Comune di Pula; 73.500 euro per le associazioni culturali; 40mila euro per l'info point; 40mila euro per spazi pubblicitari all’aeroporto; 146mila euro per la pulizia delle spiagge; 47mila euro per la gestione delle aree per i diversamente abili nelle spiagge; 40mila euro per la pulizia bagni litorale; 44mila euro per il servizio di salvamento a mare. A fine giugno è stato rilasciato il nuovo applicativo “StayTour” messo a disposizione gratuitamente a favore degli operatori, attualmente utilizzato da circa 229 strutture su 750 registrate. In tal senso, è necessaria una campagna di sensibilizzazione più capillare per diffondere il suo utilizzo che è vantaggioso per gli stessi operatori che con un unico strumento informatico possono portare avanti tutti gli adempimenti previsti. (segue) (Rsc)