Sardegna: 700mila euro dalla tassa di soggiorno per il comune turistico di Pula (2)

- L’assessore al Bilancio, Giuseppe Monni, ha ricordato il grande lavoro degli uffici turismo, ragioneria e tributi e in particolare di quest'ultimo, i cui dipendenti hanno ricostruito i database delle strutture ricettive e messo in piedi un sistema informativo “che nel tempo ci consentirà di monitorare l'andamento dell'imposta già durante la stagione e recuperare i mancati riversamenti in tempi brevi. La rendicontazione sopra esposta, per quanto ancora provvisoria, dimostra il rispetto di quanto annunciato durante la campagna elettorale sul tema, ovvero la chiarezza coi cittadini sulle somme spese”. Soddisfatta anche l'assessore al Turismo Donatella Fa che ha sottolineato come “grazie a questa imposta potremmo continuare in uno dei nostri grandi obiettivi ovvero quello di promuovere in maniera sempre più ampia e capillare il nostro territorio e lavorare sull’accoglienza, elemento fondamentale e prioritario per una cittadina come Pula”. (Rsc)