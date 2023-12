Cina: corruzione, incriminato ex direttore degli Affari religiosi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex direttore dell’Amministrazione per gli affari religiosi della Cina, Cui Maohu, è stato incriminato per corruzione. Le indagini a carico del funzionario, 58 anni, sono state condotte dalla Commissione nazionale di vigilanza. Cui è stato direttore dell’Amministrazione per gli affari religiosi e contemporaneamente vicedirettore del dipartimento del lavoro del Fronte Unito del Partito comunista dal 2022 fino a marzo 2023. (Cip)