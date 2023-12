Cina-Usa: Xi, nostra modernizzazione amplierà opportunità imprenditoriali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Il processo di modernizzazione intrapreso dalla Cina amplierà le opportunità imprenditoriali per gli Stati Uniti e il resto del mondo. Lo ha scritto il presidente cinese, Xi Jinping, nel messaggio inviato agli amministratori e agli esponenti del Consiglio imprenditoriale Usa-Cina (Uscbc) nel 50mo anniversario dell'associazione. Ricordando "i grandi cambiamenti mai visti in un secolo" emersi nel panorama internazionale, Xi ha ribadito che la Cina è pronta a lavorare al fianco degli Usa per promuovere lo sviluppo "sano, stabile e sostenibile" delle relazioni bilaterali. Ricordando le "importanti intese" raggiunte con l'omologo Joe Biden nel summit tenuto a San Francisco il mese scorso, il leader cinese ha detto che la capacità dei due Paesi di collaborare alla risoluzione delle problematiche ha a che fare con "gli interessi dei rispettivi popoli e il futuro dell'umanità". Soffermandosi sulla cooperazione commerciale, definita una "parte importante" delle relazioni bilaterali, Xi ha affermato che "esiste un enorme potenziale e un futuro promettente per maggiori scambi".