- Un'imbarcazione che trasportava più di 60 migranti si è capovolta nel canale della Manica, al largo della Francia, nella notte tra giovedì e venerdì mentre tentava di raggiungere il Regno Unito. Le autorità marittime francesi, riprese dal quotidiano britannico "the Telegraph", hanno confermato che una persona è morta e un'altra in condizioni critiche. Sono state recuperate in totale 66 persone. (Rel)