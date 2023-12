Cina: “Cctv”, militari utilizzano visori Microsoft per mantenimento delle attrezzature

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le forze armate della Cina starebbero ricorrendo ai visori di realtà mista HoloLens 2, sviluppati dall’azienda tecnologica statunitense Microsoft, per la manutenzione delle loro attrezzature. È quanto si apprende da un messaggio pubblicato sul social network Weibo dell’emittente di Stato “Cctv”, in cui si precisa che i dispositivi - che consentono di interagire con contenuti digitali e ologrammi sovrapposti al mondo reale - sono stati utilizzati per eseguire una scomposizione virtuale del motore di un aereo. Microsoft ha lanciato gli occhiali HoloLens nel 2016, che attualmente non sono sottoposti a restrizioni in Cina. I visori, utilizzati in una vasta gamma di ambiti che spaziano dall’industria manifatturiera alla sanità passando per l’istruzione, sono in dotazione anche agli eserciti di Stati Uniti e Israele. Nel 2021, Microsoft ha infatti vinto un appalto per fornire all'esercito statunitense più di 120 mila visori di realtà mista dal valore di 22 miliardi di dollari nell’arco di dieci anni. (Cip)