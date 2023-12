Cambogia: premier Hun Manet a Tokyo da domani al 18 per vertice Giappone-Asean

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro della Cambogia, Hun Manet, accompagnato da una delegazione, sarà in visita in Giappone da domani al 18 dicembre, su invito dell’omologo giapponese, Fumio Kishida, per partecipare al vertice commemorativo dei 50 anni di relazioni tra il Giappone e l’Associazione delle nazioni del Sud-est asiatico (Asean). A margine del summit, i due premier avranno un colloquio bilaterale. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri cambogiano. Hun Manet prenderà parte anche all’evento Asia Zero Emission Community (Azec), sul tema della decarbonizzazione. La sua agenda, inoltre, prevede una colazione di lavoro con gli omologhi del Laos, Sonexay Siphandone, e del Vietnam, Pham Minh Chinh.(Fim)