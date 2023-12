Taiwan: vicepresidente Kuomintang non incontrerà funzionari durante visita in Cina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Andrew Hsia, vicepresidente del partito Kuomintang (Kmt) all’opposizione a Taiwan, non ha in programma incontri con i funzionari del Partito comunista durante la sua visita in Cina. Lo riferisce il partito in una nota, precisando che il viaggio di Hsia era in programma da ottobre e avviene su invito della comunità imprenditoriale taiwanese. Visite di questo tipo “puntano ad aiutare la comunità imprenditoriale taiwanese in Cina a escogitare soluzioni ai loro problemi in assenza di canali di comunicazione ufficiali tra le due sponde dello Stretto”, riferisce la nota, precisando che gli incontri di Hsia con i rappresentanti delle imprese saranno incentrati sul clima imprenditoriale nel Paese asiatico. La visita del vicepresidente del Kmt, iniziata il 13 dicembre, prevede tappe a Chengdu, Nanchang, Zhongshan, Xiamen e Chongqing. La tempistica del viaggio, che avviene prima delle elezioni presidenziali e parlamentari del 13 gennaio prossimo, non ha mancato di suscitare critiche e scetticismo in seno al Partito progressista democratico (Dpp, al governo). Il portavoce della forza politica, Chang Chih-hao, ha invitato il vicepresidente del partito conservatore ad essere “trasparente” e a non usare i “colloqui d’affari” come pretesto per sviare il pubblico dalle sue reali intenzioni. (Res)