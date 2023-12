Cisgiordania: ministro Sicurezza Israele, "vergognoso" sospendere militari, sono "eroi"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sicurezza nazionale di Israele, Itamar Ben Gvir, ha definito "vergognosa" la decisione delle Forze di difesa israeliane (Idf) di sospendere i militari che ieri avevano intonato canti ebraici in una moschea nella città di Jenin, in Cisgiordania. In un post su X (ex Twitter), Ben Gvir ha accusato il ministro israeliano della Difesa, Yoav Gallant, di "portare la politica nelle Idf", affermando che i militari sono "eroi" che "hanno rischiato la vita per noi nell'operazione a Jenin". Ieri, le Idf avevano dichiarato che le azioni dei militari erano "gravemente contrarie" ai propri valori. (Res)