Ue: a vertice europeo Orban pone il veto su fondi a Ucraina e bilancio comune

- Il premier ungherese, Viktor Orban, ha post il veto sulla votazione per i nuovi fondi all'Ucraina e per la revisione del Quadro finanziario pluriennale europeo, il bilancio Ue. A dirlo lo stesso Orban tramite un messaggio pubblicato su X. "Veto per i soldi extra all'Ucraina, veto per la revisione del Quadro finanziario pluriennale. Torneremo sulla questione l'anno prossimo in sede di Consiglio europeo, dopo un'adeguata preparazione", si legge nel messaggio di Orban. (Beb)