Usa: anniversario Sandy Hook, Biden torna a sollecitare misure di controllo delle armi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden e diversi legislatori del Partito democratico sono tornati a sollecitare una riforma delle norme sul possesso privato di armi da fuoco, nell’11mo anniversario della sparatoria di massa alla scuola elementare Sandy Hook di Newtown, in Connecticut. “Undici anni fa le persone di Newton e l’intera nazione sono stati feriti per sempre, quando 26 vite sono state rubate da un singolo uomo armato presso la suola elementare Sandy Hook”, afferma un messaggio pubblicato sul profilo X (Twitter) del presidente degli Stati Uniti Joe Biden. La sparatoria verificatasi il 14 dicembre 2012 turbò profondamente gli Stati Uniti, e rinnovò il dibattito sul controllo delle armi da fuoco, con la presentazione di proposte per l’introduzione di controlli dei profili degli acquirenti di armi e divieti di vendita di armi semiautomatiche a canna lunga in diverse parti del Paese. La vicepresidente Kamala Harris ha scritto che negli anni successivi, la violenza armata è diventata comunque "la prima causa di morte di bambini" nel Paese. “Assieme, dobbiamo spingere il Congresso e i legislatori statali all’azione. Vietare le armi d’assalto, rendere universali i controlli di background e varare leggi sulle ‘bandiere rosse’ (divieti di acquisto per soggetti a rischio)”, ha scritto la vicepresidente. “Queste soluzioni sono ragionevoli, sono necessarie e salveranno vite”, ha scritto Harris. Il leader della maggioranza democratica al Senato, Chuck Schumer, ha scritto che il suo partito “non smetterà di lavorare per approvare” nuove misure di controllo delle armi da fuoco.(Was)