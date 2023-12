Giappone: ministero Difesa conferma pattugliamento congiunto di bombardieri russi e cinesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Bombardieri delle forze aeree di Russia e Cina hanno effettuato ieri un volo congiunto sulle acque al largo del Giappone. Lo ha reso noto il ministero della Difesa giapponese, che ha definito l’episodio una “dimostrazione di forza” da parte dei due Paesi vicini. Due bombardieri cinesi H-6 e due bombardieri strategici russi Tu-95 hanno sorvolato il Mar del Giappone e il Mar Cinese Orientale, spingendo la Foza aerea di autodifesa del Giappone a far decollare velivoli intercettori a scopo precauzionale. I bombardieri non hanno violato lo spazio aereo giapponese, ma Tokyo ha comunque espresso la propria preoccupazione tramite in canali diplomatici. Il ministero della Difesa cinese ha successivamente confermato tramite una nota che i bombardieri hanno preso parte a un pattugliamento aereo congiunto nell’ambito dell’annuale piano di cooperazione militare tra Cina e Russia.(Git)