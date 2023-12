Maldive: Fmi pubblica rapporto sulla stabilità del sistema finanziario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Fondo monetario internazionale (Fmi) ha pubblicato un rapporto in merito alla sostenibilità del sistema finanziario delle Maldive. Lo ha comunicato il Fondo tramite una nota, in cui evidenzia che l'economia è fortemente dipendente dagli introiti del settore turistico, con un settore finanziario limitato dominato da banche di proprietà statale. “Deficit fiscali ed esterni prolungati hanno sollevato preoccupazioni in merito alla sostenibilità del debito e sul livello delle riserve internazionali”, afferma il Fondo. Le considerevoli esigenze di finanziamento del governo “hanno portato a una forte interconnessione tra sovranità e banche, e il razionamento della valuta estera da parte dell'Autorità monetaria delle Maldive (Mma) ha alimentato un mercato parallelo delle valute estere”.(Inn)