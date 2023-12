Corea del Nord: Pyongyang potrebbe collaudare un missile Icbm questo mese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Nord potrebbe effettuare un nuovo test di lancio di un missile balistico intercontinentale (Icbm) questo mese. Lo ha dichiarato oggi Kim Tae-hyo, consigliere per la sicurezza nazionale della Corea del Sud, prima di colloqui con funzionari degli Stati Uniti in merito alle minacce balistica e nucleare della Corea del Nord. Il funzionario ha ribadito che i missili balistici nordcoreani sono al centro della strategia di "deterrenza estesa" di Washington e Seul. "La deterrenza estesa riguarda la ricerca di un modo per neutralizzare (un attacco nucleare) in modo precoce e decisivo, e ora, a dicembre, credo che ci sia la possibilità di un lancio di Icbm da parte della Corea del Nord", ha detto Kim ai giornalisti al suo arrivo a Washington. I missili balistici della Corea del Nord rappresentano una minaccia nucleare indipendentemente dalla loro gittata perché sono progettati per veicolare testate atomiche, ha aggiunto Kim. (segue) (Git)