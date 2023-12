Corea del Nord: Pyongyang potrebbe collaudare un missile Icbm questo mese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la Corea del Nord ha duramente criticato i piani di Corea del Sud, Stati Uniti e Giappone per l’avvio di un sistema trilaterale di condivisione dei dati di allerta missilistico in tempo reale, che dovrebbe diventare operativo entro la fine di questo mese. Il quotidiano ufficiale nordcoreano “Rodong Sinmun” ha affermato che l’adozione del nuovo sistema di allerta trilaterale è "un atto militare estremamente pericoloso, chiaramente mirato a spingere la situazione politica regionale verso una confrontazione più intimidatoria". Secondo il quotidiano, il nuovo sistema consentirà agli Stati Uniti e ai loro due alleati regionali di condividere informazioni per un "attacco preventivo", e costituisce un pretesto per "accendere la miccia di una guerra per invadere il Nord" e contenere militarmente Cina e Russia. Un funzionario del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca ha dichiarato mercoledì che il sistema trilaterale per la condivisione in tempo reale dei dati di allarme sui missili balistici nordcoreani dovrebbe divenire operativo "nei prossimi giorni". L’adozione del sistema è in linea con un accordo raggiunto lo scorso agosto a Camp David dal presidente sudcoreano Yoon Suk Yeol, dal presidente statunitense Joe Biden e dal primo ministro giapponese Fumio Kishida, per rafforzare la cooperazione trilaterale in risposta alle minacce nucleari e missilistiche della Corea del Nord. (Git)