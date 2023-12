Gaza: Usa sollecitano Israele a ridurre intensità della campagna militare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’amministrazione del presidente degli Stati Uniti Joe Biden vuole che Israele ponga fine alla sua campagna militare aerea e terrestre a Gaza nelle prossime settimane, e intraprenda la transizione verso “una fase più mirata” del conflitto contro l’organizzazione islamista palestinese Hamas. Lo hanno dichiarato ieri funzionari della Casa Bianca, dopo l’incontro tra il consigliere per la sicurezza nazionale di Biden, Jake Sullivan, e i leader politici e militari israeliani. Durante la visita a Israele Sullivan non ha formulato tempistiche precise, ma ha riferito che Biden chiede a Israele di porre fine alla campagna militare su vasta scala entro le prossime tre settimane. Altri funzionari avrebbero rivolto alle controparti israeliane la medesima richiesta negli ultimi giorni, riferisce il quotidiano “New York Times”. “Voglio si concentrino su come salvare vite civili. Non che smettano di combattere Hamas, ma che siano più prudenti”, ha dichiarato Biden ieri, a margine di una visita all’Istituto nazionale della salute di Bethesda. La “nuova fase” caldeggiata da Washington comporterebbe la fine dei bombardamenti aerei e d’artiglieria su vasta scala, e l’impiego di piccole unità militari d’elite che entrerebbero e uscirebbero rapidamente dai centri abitati di Gaza per condurre azioni mirate contro la leadership di Hamas, per la ricerca di ostaggi e la distruzione di gallerie utilizzate dai militanti dell’organizzazione islamista. (segue) (Was)