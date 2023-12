Gaza: Usa sollecitano Israele a ridurre intensità della campagna militare (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La guerra tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza richiederà un certo periodo di tempo e "durerà più di diversi mesi". È quanto affermato ieri dal ministro della Difesa di Israele, Yoav Gallant, nel suo incontro con il consigliere per la Sicurezza nazionale degli Stati Uniti, Jake Sullivan. Annunciando che Israele riuscirà a vincere la guerra e "distruggere Hamas", Gallant ha detto: “Hamas è un’organizzazione terroristica che si è costruita nell’arco di un decennio per combattere Israele, e ha costruito infrastrutture sotto terra e sopra la terra, e non è facile distruggerle". Gli Stati Uniti e Israele "condividono interessi comuni, valori comuni e in questa guerra - a Gaza - condividiamo anche obiettivi comuni", ha affermato il ministro israeliano, aggiungendo che la condivisione di interessi comuni "è importante per lo Stato di Israele ed è essenziale per il resto della regione, per il Medio Oriente". La visita del consigliere Usa a Tel Aviv è giunta dopo oltre due mesi dall'attacco di Hamas in Israele, avvenuto il 7 ottobre scorso, e il conseguente avvio dell'operazione nella Striscia di Gaza. Secondo indiscrezioni diffuse la scorsa settimana, gli Stati Uniti avrebbero sollecitato Israele a concludere l'operazione a Gaza entro la fine dell'anno. (segue) (Was)