Gaza: Usa sollecitano Israele a ridurre intensità della campagna militare (3)

- Durante l'incontro di ieri, le parti hanno discusso degli sviluppi operativi a Gaza, al confine settentrionale con il Libano, e della necessità di consentire ai cittadini israeliani di tornare alle loro case nel nord. Gallant e Sullivan hanno anche discusso di "varie minacce nella regione del Medio Oriente, inclusa l’aggressione iraniana attraverso i gruppi affiliati in Libano, Yemen, Iraq e Siria". Riferendosi agli attacchi dei ribelli sciiti filo-iraniani dello Yemen Houthi, Gallant ha sottolineato che lo Stato d'Israele sosterrà gli sforzi internazionali per contrastare le minacce navali e si difenderà da qualsiasi minaccia. In merito al fascicolo degli ostaggi, Gallant ha espresso il suo profondo apprezzamento all'amministrazione statunitense per il continuo sostegno fornito allo Stato di Israele. A Tel Aviv, Sullivan ha incontrato il primo ministro di Israele, Benjamin Netanyahu, insieme al consigliere per la Sicurezza nazionale, Tzachi Hanegbi, e all'inviato del presidente degli Stati Uniti per il Medio Oriente, Brett McGurk. (segue) (Was)