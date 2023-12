Gaza: Usa sollecitano Israele a ridurre intensità della campagna militare (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto riferito da fonti egiziane, citate dal quotidiano di proprietà qatariota “Al Araby al Jadeed”, Israele avrebbe chiesto all’Egitto di mediare un nuovo accordo con Hamas per il rilascio degli oltre 130 ostaggi israeliani tuttora nella Striscia di Gaza, in cambio della cessazione delle ostilità. I colloqui per un eventuale nuovo cessate il fuoco punterebbero a trovare un accordo simile a quello in vigore dal 24 novembre al primo dicembre, che ha portato al rilascio di un centinaio di ostaggi israeliani in cambio di circa 300 prigionieri palestinesi. Tuttavia, il responsabile del dipartimento politico di Hamas a Gaza, Bassem Naim, ha dichiarato ad “Al Araby al Jadeed” che “non vi sono nuovi negoziati tra i mediatori e il movimento Hamas per un cessate il fuoco simile a quello avvenuto a Gaza lo scorso mese”. Naim ha poi ribadito la posizione del gruppo islamista sui negoziati, ovvero che non vi sarà nessun accordo sul rilascio degli ostaggi senza prima ottenere il cessate il fuoco. La notizia di colloqui informali tra Israele e Hamas, mediati da Qatar ed Egitto, è confermata da fonti palestinesi citate dal quotidiano israeliano “Haaretz”. Secondo le autorità israeliane, a Gaza si troverebbero ancora 135 ostaggi, 20 dei quali morti, dopo il rilascio nelle scorse settimane di 105 civili, rapiti il 7 ottobre scorso dai miliziani di Hamas in Israele. (segue) (Was)