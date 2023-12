Gaza: Usa sollecitano Israele a ridurre intensità della campagna militare (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Intanto, nel 69esimo giorno di guerra, Israele ha messo una taglia di 400 mila dollari sul leader di Hamas nella Striscia, Yahya Sinwar, in cambio di informazioni sul suo conto, secondo quanto si legge nei volantini lanciati a Gaza dalle Forze di difesa israeliane (Idf). Chi dovesse fornire informazioni sul fratello del leader di Hamas, Muhammad Sinwar, riceverebbe 300 mila dollari, mentre la rivelazione di notizie su Muhammad Deif – il comandante delle Brigate Qassam, il braccio armato di Hamas - verrebbe ricompensata con 100 mila dollari. Nel frattempo, secondo quanto reso noto dalle Idf, almeno 70 presunti membri di Hamas si sono arresi alle forze israeliane, consegnando le armi e l’equipaggiamento in loro possesso, presso l’ospedale Kamal Adwan, nel nord della Striscia di Gaza. I “pentiti” sono stati trasferiti in altre località per essere interrogati. Nei giorni scorsi, i militari della Brigata corazzata 460 delle Idf e l’intelligence hanno localizzato un edificio usato dai miliziani vicino all’ospedale. Sin dall'inizio dell'operazione militare delle Idf nella Striscia di Gaza, i militari si sono concentrati nelle aree vicini agli ospedali, ritenuti dei nascondigli sicuro. (segue) (Was)