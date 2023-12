Gaza: Usa sollecitano Israele a ridurre intensità della campagna militare (6)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In autunno, dopo l’attacco di Hamas del 7 ottobre in Israele, le Idf hanno lanciato un’operazione militare volta a smantellare l’organizzazione. Nelle ultime settimane, le operazioni si sono concentrate nel sud di Gaza, in particolare a Khan Younis, dove gli israeliani ritengono si nasconda la leadership di Hamas. Nell'exclave palestinese, il ministero della Sanità, gestito da Hamas, ha contato almeno 18.787 morti e 50.897 feriti negli attacchi delle Idf dall'inizio del conflitto. Inoltre, secondo Ashraf al Qudra, portavoce del dicastero, "un gran numero di vittime si trova ancora sotto le macerie e per le strade". Da parte israeliana, il bilancio dei soldati uccisi nell'offensiva di terra contro Hamas, lanciata dalle Idf a fine ottobre, è di almeno 116 vittime. Anche in Cisgiordania proseguono le incursioni e gli scontri dei palestinesi con le Idf. Dal 7 ottobre, secondo i dati diffusi dall'organizzazione non governativa Palestinian Prisoners' Club, sono stati oltre 4.400 i palestinesi arrestati dalle forze israeliane in varie città della Cisgiordania, tra cui Gerusalemme Est, Jenin, Betlemme, Nablus, Ramallah, Hebron e Tubas. Martedì, 12 dicembre, le forze israeliane hanno avviato un'operazione contro i gruppi armati a Jenin. (Was)