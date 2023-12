Usa-Turchia: Biden sente l’omologo Erdogan, discussa adesione Svezia alla Nato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha avuto una conversazione telefonica con l’omologo della Turchia, Recep Tayyip Erdogan. Lo ha riferito il servizio stampa della Casa Bianca, secondo cui i due capi di Stato hanno discusso dell'adesione della Svezia alla Nato. I presidenti si sono confrontati in merito all’importanza di rafforzare l’alleanza militare, e di aumentare ulteriormente l’interoperabilità tra le forze armate della Turchia e la Nato. Biden ed Erdogan hanno concordato di mantenere uno stretto contatto in visita del vertice della Nato in programma a Washington nel luglio 2024. L'inquilino della Casa Bianca ha espresso inoltre il sostegno di Washington ai “recenti passi costruttivi” nelle relazioni tra Grecia e Turchia, e ha discusso con l’omologo turco la situazione a Gaza, ribadendo il diritto di Israele a difendersi ma anche il sostegno di Washington agli sforzi per l’assistenza umanitaria alla popolazione civile palestinese.(Was)