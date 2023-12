Usa: ex agente dell'Fbi condannato per aver assistito un oligarca russo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un ex funzionario di alto livello del Federal Bureau of Investigation (Fbi) assegnato al controspionaggio, Charles McGonigal, è stato condannato ieri a quattro anni e due mesi di reclusione per violazione delle sanzioni contro la Russia, con l’accusa di aver lavorato per un oligarca russo che cercava informazioni compromettenti su un ricco rivale dopo aver terminato la sua carriera governativa. Charles McGonigal è stato condannato dal tribunale federale di Manhattan, presieduto dalla giudice Jennifer H. Rearden. Quest’ultima ha affermato che McGonigal ha danneggiato la sicurezza nazionale violando ripetutamente le sanzioni varate dagli Stati Uniti per porre sotto pressione economica la Russia. McGonigal è stato accusato di aver posto le conoscenze acquisite nel corso della sua carriera all'Fbi al servizio di un noto oligarca russo, il miliardario industriale Oleg Deripaska, sottoposto a sanzioni dagli Stati Uniti sin dal 2018.(Was)