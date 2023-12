Corea del Sud-Paesi Bassi: Seul nega convocazione ambasciatore per visita presidenziale a stabilimento Asml

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero degli Esteri della Corea del Sud ha smentito oggi indiscrezioni di stampa secondo cui il governo dei Paesi Bassi avrebbe convocato l’ambasciatore coreano ad Amsterdam, per esprimere preoccupazioni riguardo alle richieste di Seul in merito alla recente visita del presidente Yoon Suk Yeol alla sede del colosso olandese dei macchinari per semiconduttori Asml. Secondo indiscrezioni riportate dal quotidiano “Joongang Ilbo”, l'ambasciatore sudcoreano nei Paesi Bassi, Choe Hyoung-chan, è stato convocato dal governo dei Paesi Bassi che avrebbe espresso preoccupazione per le "diverse richieste" di Seul riguardo la visita del presidente Yoon allo stabilimento del fornitore di macchine per la stampa di semiconduttori. L'ufficio di Yoon avrebbe chiesto di concedere l'accesso alla struttura produttiva di Asml a un maggior numero di persone rispetto a quanto suggerito dalla parte olandese. L’ufficio presidenziale coreano avrebbe inoltre richiesto informazioni sulla struttura interna della sede di Asml, citando ragioni di sicurezza. Seul ha ammesso che Choe ha incontrato rappresentanti del governo olandese settimane prima che il presidente Yoon compisse la sua visita di Stato nel Paese europeo, ma ha negato che l'ambasciatore sia stato convocato o che da parte olandese siano state espresse proteste o rimostranze. Il ministero ha dichiarato che l'incontro è stato una ordinaria "forma di comunicazione" tesa all’organizzazione del viaggio presidenziale, che si è concluso ieri.(Git)