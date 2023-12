Ue: "Politico", per sbloccare stallo su Ucraina Scholz ha invitato Orban a lasciare sala lavori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz avrebbe invitato il primo ministro ungherese Viktor Orban ad "lasciare la sala" dei lavori del Consiglio europeo per consentire agli altri Paesi membri di votare "all'unanimità" l'apertura dei negoziati di adesione per l'Ucraina. È quanto rivela il portale web "Politico" secondo cui la mossa sarebbe stata concordata in precedenza per superare il veto ungherese sul dossier relativo all’Ucraina. Sebbene l'uscita dalla sala del premier ungherese abbia consentito ai leader dell'Ue di dare il via libera all’apertura dei negoziati, ciò non ha impedito a Orban di criticare pubblicamente l'accordo in seguito, affermando che Budapest “non ha voluto essere parte di questa cattiva decisione!”. Per anni, in seno al Consiglio ci si è dovuti confrontare con lo scontro fra Orban e le istituzioni europee incentrati, in particolare, su alcune misure adottate in Ungheria ritenute lesive rispetto allo Stato di diritto. Quando la Commissione europea ha congelato i fondi destinati all’Ungheria, Orban ha reagito esercitando la minaccia di utilizzare il veto nel Consiglio europeo per ottenere concessioni. Ieri, tuttavia, il leader ungherese ha rinunciato volontariamente al suo voto negativo sull'Ucraina. I leader e i diplomatici dell'Ue hanno negato di aver concesso a Orban alcun compromesso per lasciare la stanza nel momento chiave. Sebbene i leader dell’Ue abbiano superato l’ostacolo iniziale sul percorso dell’Ucraina verso l’adesione all’Unione, il passo indietro di Orban non garantisce che Kiev possa entrare agilmente nell'Ue. L’Ungheria potrà ancora intervenire nei numerosi passaggi rimanenti che richiedono l’unanimità. “Sarà pura agonia e probabilmente si ritorcerà contro di noi”, ha detto un funzionario dell’Ue citato da "Politico". "Ma almeno siamo riusciti a superare questo ostacolo, anche se in un modo un po' surreale", ha aggiunto la fonte. (Res)