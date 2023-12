Usa-Cina: Yellen annuncia che visiterà Pechino il prossimo anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La segretaria del Tesoro degli Stati Uniti, Janet Yellen ha annunciato ieri che si recherà nuovamente in visita in Cina il prossimo anno, per discutere con le controparti del Paese asiatico le “questioni più difficili” dell’agenda bilaterale. “Intendo effettuare il mio secondo viaggi in Cina da segretaria del Tesoro, e una porzione significativa dell’agenda si concentrerà sulla discussione delle aree difficili con la mia controparte”, ha detto Yellen durante una cena organizzata a Washington dall’Us-China Business Council. La segretaria ha detto che il Tesoro intende continuare a gestire responsabilmente le relazioni economiche tra Stati Uniti e Cina, ma ha aggiunto che puntare a risolvere tutte le controversie sarebbe un “obiettivo irrealistico”.(Was)