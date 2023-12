Usa-Costa Rica: vicesegretario di Stato Verma e ministro Esteri Andre presiede dialogo di alto livello (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al termine dell’incontro sono state annunciate diverse iniziative, tra cui piani per aiutare entrambi i Paesi a identificare minacce alla sicurezza pubblica condividendo informazioni biometriche in tempo reale; piani per organizzare congiuntamente una conferenza regionale sulla protezione delle reti 5G che si terrà in Costa Rica nell'aprile 2024; l'estensione dell'iniziativa Safe Mobility fino a dicembre 2024, per facilitare l'accesso a percorsi sicuri e legali verso gli Stati Uniti e altri Paesi per nicaraguensi e venezuelani idonei che risiedono in Costa Rica; un partenariato pubblico-privata con Amazon per finanziare un nuovo programma dell'Accademia per le imprenditrici (Awe) a Liberia, Guanacaste, e fornire supporto per aumentare l'apprendimento Stem e la formazione professionale; nuovi aiuti allo sviluppo delle piccole imprese nelle comunità vulnerabili e sforzi per aumentare la partecipazione delle donne alla forza lavoro. (Was)