Usa-Brasile: Blinken sente ministro Esteri brasiliano Vieira

- Il Segretario di Stato Antony J. Blinken ha avuto un colloquio con il ministro degli Esteri brasiliano Mauro Vieira il 13 dicembre. Lo riferisce il dipartimento di Stato Usa tramite una nota. Blinken ha ringraziato il Brasile per la sua leadership diplomatica nel cercare una risoluzione pacifica della disputa tra Venezuela e Guyana sul Territorio Essequibo. Il segretario ha ribadito la posizione degli Stati Uniti secondo cui il confine terrestre tra Venezuela e Guyana dovrebbe essere rispettato fino a quando le parti non raggiungeranno un nuovo accordo o un organo legale competente non avrà stabilito diversamente. Blinken e Vieira hanno anche discusso del sostegno alla missione di supporto alla sicurezza multinazionale ad Haiti. Il segretario ha esortato il ministro degli Esteri Vieira a unirsi agli Stati Uniti nel condannare gli attacchi sferrati dalle milizie Houti contro navi commerciali in Medio Oriente.(Was)