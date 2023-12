Usa: Corte Suprema respinge ricorso contro restrizioni alle armi da fuoco in Illinois

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte Suprema degli Stati Uniti ha nuovamente rifiutato di bloccare il divieto di vendita e possesso di armi d'assalto e caricatori ad alta capacità approvato nello Stato dell’Illinois. Un gruppo a sostegno dei diritti delle armi e il proprietario di un'armeria avevano presentato un ricorso sostenendo che i divieti violino i diritti garantiti dal Secondo emendamento della Costituzione, e avevano chiesto ai giudici di intervenire urgentemente per bloccare l'applicazione della legge. I querelanti avevano presentato una richiesta simile la scorsa primavera, che era stata a sua volta respinta. Con un breve pronunciamento che non illustra le ragioni dei giudici, la Corte Suprema ha nuovamente bocciato la richiesta. La decisione mantiene in vigore le restrizioni legali almeno per il momento, anche se in futuro i giudici potrebbero dover tornare ad esprimersi sulla questione secondo il regolare iter giudiziario. La maggioranza democratica al Congresso dell'Illinois hanno approvato misure di controllo delle armi a seguito di una sparatoria di massa durante una parata del 4 luglio a Highland Park, culminata nella morte di sette persone e nel ferimento di altre decine. A Naperville, una città situata a circa 35 miglia a sudovest di Highland Park, le autorità hanno approvato un'ordinanza simile che vieta la vendita di “fucili d'assalto”, una definizione che i legislatori hanno esteso a 26 categorie di armi o altre armi che soddisfano determinati criteri. In uno storico pronunciamento lo scorso anno, i sei giudici conservatori della Corte Suprema hanno stabilito che le misure di controllo delle armi debbano essere coerenti con la tradizione storica di regolamentazione delle armi da fuoco: un pronunciamento che ha idealmente rafforzato il Secondo emendamento, ma cui la Corte suprema ha dato seguito rifiutando di avviare procedure emergenziali per la revisione di diverse norme statali che limitano il diritto al possesso delle armi da fuoco.(Was)