Giappone: rimpatriato il militare Usa arrestato per un incidente stradale mortale nel 2021

- Un ufficiale della Marina degli Stati Uniti detenuto in Giappone dal 2021, a seguito di un incidente automobilistico che causò la morte di due persone, è stato rilasciato ed è in viaggio verso gli Stati Uniti, come confermato ieri dai suoi familiari. Il Tenente Ridge Alkonis era stato condannato a tre anni di reclusione per l'incidente avvenuto il 29 maggio 2021, nel quale avevano perso la vita due cittadini giapponesi - una donna di 85 anni e un uomo di 54 anni - e un terzo era rimasto ferito. L’auto su cui il militare viaggiava con la famiglia, di ritorno da una vacanza a Shizuoka, aveva invaso il parcheggio di un ristorante, schiantandosi contro altre automobili in sosta. Un appello presentato dai legali del militare era stato respinto da un tribunale superiore nel luglio 2022. Secondo la ricostruzione delle autorità giapponesi, Alkonis si era addormentato al volante e aveva perso il controllo del veicolo. I legali dell’uomo sostenevano invece che il militare avesse perso conoscenza a causa di un mal di montagna acuto (ipossia), causato dalla precedente visita al Monte Fuji. La famiglia di Alkonis e alcuni membri del Congresso federale Usa avevano chiesto il rilascio anticipato dell’ufficiale 35enne e avevano criticato le condizioni di detenzione. Il caso non ha avuto un impatto significativo sulle relazioni tra Giappone e Stati Uniti, ma era stato sollevato dal presidente Joe Biden durante un incontro con il primo ministro giapponese Fumio Kishida, e in occasione di altre conversazioni tra funzionari dei due Paesi.(Git)