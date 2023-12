Ucraina: Consiglio europeo chiede progressi su utilizzo beni russi congelati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio europeo ribadisce l'invito a compiere progressi decisivi, in coordinamento con i partner, sulle modalità con cui le entrate straordinarie detenute da soggetti privati derivanti direttamente dai beni immobilizzati della Russia potrebbero essere destinate a sostenere l'Ucraina e la sua ripresa e ricostruzione, compatibilmente con gli obblighi contrattuali applicabili e in conformità con il diritto dell'Ue e internazionale. È quanto si legge nelle conclusioni adottate al Consiglio europeo di Bruxelles nel capitolo riguardante l'Ucraina. "In questo contesto, prende atto delle recenti proposte sulle entrate straordinarie derivanti dai beni immobilizzati della Russia", si legge ancora nel testo di conclusione. (Beb)