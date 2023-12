Legge Bilancio: Albano (Fd'I), governo coeso al Senato così come ad Atreju

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il governo del centrodestra: visione, coesione, condivisione e concretezza. Sono questi i valori che ci hanno guidato fin qui e che hanno reso possibile, oggi, l'avvio dei lavori in Commissione Bilancio al Senato per l'approvazione della legge di Bilancio". Lo dichiara il sottosegretario all'Economia e Finanze Lucia Albano. "In seguito all'accordo raggiunto con le opposizioni, grazie al ministro (per i Rapporti con il Parlamento Luca) Ciriani, la prossima settimana è previsto l'approdo della manovra in Aula, nel pieno rispetto dei tempi. La finanziaria all'esame - continua - è certamente complessa, ma il governo Meloni, coeso e concreto, parla il linguaggio della serietà. Per quanto mi riguarda, il mio Atreju comincia qui", conclude Albano. (Rin)