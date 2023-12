Balcani: leader Ue, impegno pieno verso prospettiva di adesione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaffermando il suo impegno pieno e inequivocabile nella prospettiva di adesione all'Ue dei Balcani occidentali, il Consiglio europeo invita ad accelerare il loro processo di adesione. È quanto si legge nelle conclusioni adottate al Consiglio europeo di Bruxelles nel capitolo riguardante l'allargamento. "Il Consiglio europeo prende atto della comunicazione della Commissione su un nuovo piano di crescita per i Balcani occidentali, che mira ad accelerare la convergenza socioeconomica tra i Balcani occidentali e l'Unione europea, sulla base di rigorose condizioni, e incoraggia la regione ad accelerare il ritmo delle riforme connesse all'Ue e a far progredire l'integrazione economica regionale attraverso il mercato regionale comune, sulla base delle norme e degli standard dell'Ue", continua il testo adottato. "Il Consiglio europeo mantiene l'impegno a far progredire l'integrazione graduale tra l'Unione europea e la regione durante il processo di allargamento stesso in modo reversibile e basato sul merito", concludono poi i leader Ue nel testo. (Beb)