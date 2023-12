Ue: De Croo, Orban ha deciso di non usare il veto, non dovrebbe parlare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro ungherese Viktor Orban era consapevole della decisione che stava pere essere presa al Consiglio europeo di Bruxelles. A dirlo il premier belga Alexander De Croo, in un punto stampa al vertice di Bruxelles. "L'unica cosa che contava era se usare il veto o non usarlo. Ma il veto non è stato usato. E la decisione che stava per essere prea era molto chiara. Il signor Orban era ben consapevole della decisione che stava per essere presa", ha detto. "La decisione che è stata presa è la decisione che lega 27 Paesi. E il messaggio che è stato dato è molto chiaro. Siamo dalla parte degli ucraini, che lottano per la libertà, che lottano per il rispetto del loro Paese", ha aggiunto. "E anche il messaggio a Mosca è molto chiaro. Non ci faremo intimidire, l'unità europea c'è, siamo al fianco degli ucraini anche nei momenti più difficili", ha proseguito De Croo. "Le decisioni del Consiglio sono decisioni che vincolano 27 Paesi. Queste sono le regole del gioco e tutti lo sanno. Se si decide e si è d'accordo con quella decisione, che è ciò che hanno fatto i 27 presenti in sala, non si dovrebbe poi dire che si ha un'opinione diversa. O sei parte della decisione e sei d'accordo con la decisione, o dopo devi solo tenere la bocca chiusa", ha concluso il premier belga. "Non avrei dovuto dirlo", si è poi corretto andandosene. (Beb)