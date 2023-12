Usa-Costa Rica: vicesegretario di Stato Verma e ministro Esteri Andre presiede dialogo di alto livello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Vice Segretario di Stato Usa per la Gestione e le Risorse, Richard Verma, e il ministro degli Esteri costaricano, Arnoldo Andre, hanno guidato il primo Dialogo strategico ad alto livello (Hlsd) tra gli Stati Uniti e la Costa Rica, a San Jose il 14 dicembre. Le delegazioni dei due Paesi hanno discusso modi per espandere la cooperazione su temi come sicurezza, migrazione umana e prosperità economica inclusiva. Il vice segretario Verma ha ribadito il pieno sostegno degli Stati Uniti alla Costa Rica contro le minacce legate al narcotraffico e ad altri crimini organizzati. Ha anche discusso del continuo sostegno degli Stati Uniti agli sforzi della Costa Rica per attrarre investimenti nell'industria dei semiconduttori, anche in relazione ai fondi derivati dal Fondo per la sicurezza e l'innovazione tecnologica Internazionale, creato dalla Legge statunitense Chips del 2022. (segue) (Was)