Ue: Michel, 26 leader d'accordo su bilancio, discussione slitta a vertice gennaio

- Sono 26 i leader europei d'accordo con la proposta di revisione del bilancio proposta dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, e discussa oggi nel corso del vertice di Bruxelles. A dirlo proprio Michel nel corso di un punto stampa alla chiusura dei lavori della prima giornata. "Abbiamo discusso l'Mff, il negobox, e voglio informare che 26 leader si sono trovati d'accordo in tutte le sue parti", ha detto. La Svezia, ha precisato Michel, avrà bisogno di consultare il suo parlamento per capire se la proposta è in linea con le sue abituali procedure, e un leader non era d'accordo con la proposta. "Significa che c'è un forte sostegno per per tutte le parti della proposta, espresso da 26 leader. Spero che anche la Svezia li segua", ha continuato. Fra le priorità della proposta, ha poi dichiarato, ci sono "il sostegno all'Ucraina, il fondo di solidarietà e la difesa. Torneremo sulla questione all'inizio del prossimo anno e cercheremo di ottenere l'unanimità per renderne possibile l'attuazione", ha spiegato. "Penso che per questo vertice abbiamo fatto un grande passo nella giusta direzione. Siamo stati anche in grado, a tempo di record, di ottenere un sostegno politico molto ampio per quello che è un dibattito molto difficile. Ricordo le discussioni avute per il bilancio di quattro anni fa, quando siamo stati quattro giorni e quattro notti qui a Bruxelles. Oggi, in poche ore, siamo riusciti a fare una proposta equilibrata che ha ottenuto un ampio sostegno politico. Questo dimostra che siamo seri, che vogliamo essere credibili e che vogliamo fare tutto il possibile per proteggere e difendere i nostri interessi fondamentali, per fornire maggiore stabilità", ha concluso Michel. (Beb)